Yasağa aldırmadan oynayan 23 kişi suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak bir iş yerinde kumar oynayan 23 şahsa ceza yağdı. Kumar oynamaya dalan şahıslar, içeri girdiğini fark etmedikleri polisin uyarısı ile kumar oynamayı bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir işletme içerisinde korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ve içeride oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. İçeri giren polis fark etmeyerek kumar oynamaya devam eden 23 şahıs, polis ekiplerinin kendilerini tanıtması ile oyun oynamayı bıraktı. Baskında kumar oynarken yakalanan 23 şahsa, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için para cezası kesildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.