İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yasağa aldırmadan oynayan 23 kişi suçüstü yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak bir iş yerinde kumar oynayan 23 şahsa ceza yağdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak bir iş yerinde kumar oynayan 23 şahsa ceza yağdı. Kumar oynamaya dalan şahıslar, içeri girdiğini fark etmedikleri polisin uyarısı ile kumar oynamayı bıraktı.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir işletme içerisinde korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ve içeride oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. İçeri giren polis fark etmeyerek kumar oynamaya devam eden 23 şahıs, polis ekiplerinin kendilerini tanıtması ile oyun oynamayı bıraktı. Baskında kumar oynarken yakalanan 23 şahsa, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için para cezası kesildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.