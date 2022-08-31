Yasak olmasına rağmen denize girince eğlence faciayla bitti

Kandıra Babalı Sahili'nde yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişiden biri boğulurken, bir kişinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay saat 14.45 sıralarında Kandıra Babalı sahilinde meydana geldi. Kandıra Kaymakamlığı'nca bugün Kandıra'da denize girmek sabah saatlerinde yasaklanmıştı. Yasağa aldırış etmeyen M.A. (44), F.T. (21) ve E.T. (23) denize girdiler. Kısa bir süre sonra denizde çırpınırken görülen 3 kişi çevredekilerin ve cankurtaranların yardımıyla denizden çıkarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından suni teneffüs yapıldıktan sonra 3 vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. M.A. ve E.T. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken F.T. SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken F.T.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı