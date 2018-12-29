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Yasak yerlere park eden araçlar affedilmiyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaldırımlara ve semt pazarları alanlarına park eden araçlar çekicilerle kaldırılıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaldırımlara ve semt pazarları alanlarına park eden araçlar çekicilerle kaldırılıyor.


İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırımlara, bisiklet yollarına, engelli geçitlerine, semt pazarı kurulan yerlere park eden araçlar izin vermiyor.


Zabıta yetkilileri yasak olmasına rağmen uygunsuz parklar yüzünden başta engelliler olmak üzere vatandaşların, pazarcı esnafının zor durumda kaldığını belirterek, “Zabıta olarak bu olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Uyarıları dikkate almayan sorumsuzlar hakkında yasal işlem yaparken araçlar da bulundukları yerlerden çekilmektedir” dediler.


Semt pazarlarının kurulduğu Yahya Kaptan, Yenidoğan, Kozluk ve Doğu Kışla Pazar alanlarında araç parklarından kaynaklı sıkıntıların olduğunu vurgulayan ilgililer, “Park eden araçların pazar kurulmadan önce bulundukları yerlerden kaldırılması gerekiyor. Bazı kişiler araçlarını pazar yerlerinde bırakmayı alışkanlık haline getiriyor. Pazarcı esnafının işini aksatan araç sahipleri hakkında yasal işlem yapmak durumunda kalıyoruz” diye konuştular.

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