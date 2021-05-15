Yasakları delip kumar oynayan 24 kişi polise yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kahvehane ve bir eve düzenlenen polis baskınında kumar oynarken suçüstü yakalanan 24 kişiye para cezası kesildi. Baskında yakalanan şahıslardan bazılarının kameraya görüntü vermemek için yüzlerini maske ve elleriyle kapatmaları dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ilçesinde bir adreste ve bir kahvehanede yasakların ihlal edilerek içeride kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, her iki adrese de baskın düzenledi. Yapılan baskında kahvehanede 14, evde ise 10 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyerek kumar oynadıkları tespit edildi. Bu kapsamda kahvehanedeki 14 şahsa korona virüs salgını kapsamında alınan kurallara uymadıkları için idari para cezası kesilirken, ikamet sahibi ve evdeki şahıslar hakkında da kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uygulandığı öğrenildi.

Ekipler tarafından, masa üzerinde bulunan paralara ve malzemelere el konulurken, baskında görüntülenmemek için bazı şahsıların elleriyle, maskeleriyle yüzlerini kapatmaları dikkat çekti.