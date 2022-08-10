Yaşama Destek Evi'nde ilk mezuniyet mutluluğu

İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz aralık ayında açılan Yaşama Destek Evi'nde ilk mezunların heyecanı yaşandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz sene aralık ayında özel gereksinimli bireyleri yaşama dahil etmek adına kurulan Yaşama Destek Evi (YADEV), ilk mezunlarını veriyor. Önümüzdeki günlerde ailelerin de katılacağı mezuniyet programı YADEV'de gerçekleştirilecek. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde özel gereksinimli bireylere öz bakım becerileri, günlük yaşam faaliyetleri, toplumsal becerilerin kazandırılması amacıyla açılan YADEV, vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşıladı. YADEV için bugüne kadar yapılan yüzlerce başvuru, alanında uzman kişilerce değerlendirildi. İlk grubun mezuniyet töreninin ardından başlayacak olan ikinci grup için de gerekli ön görüşmeler yapıldı.