İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

"Yaşamak mı Yoksa Ölmek Mi?" 6 Nisan'da seyircileri bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?" adlı oyunu 6 Nisan Perşembe günü seyirciyle buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?" adlı oyunu 6 Nisan Perşembe günü seyirciyle buluşturacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 25. sezonunda da sanatseverleri yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?" adlı oyun, 6 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.


Nick Whitby'ın yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği ve yönetmenliğini İlham Yazar'ın yaptığı "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?" adlı oyun, Polonya'nın Naziler tarafından işgalinin hemen öncesinde geçiyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.