"Yaşamak mı Yoksa Ölmek Mi?" 6 Nisan'da seyircileri bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?" adlı oyunu 6 Nisan Perşembe günü seyirciyle buluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 25. sezonunda da sanatseverleri yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?" adlı oyun, 6 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

Nick Whitby'ın yazdığı, Yücel Erten'in çevirdiği ve yönetmenliğini İlham Yazar'ın yaptığı "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?" adlı oyun, Polonya'nın Naziler tarafından işgalinin hemen öncesinde geçiyor.