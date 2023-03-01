Yaşlı adam parası için öldürülmüştü, sanıkların cezası belli oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hırsızlık için girdikleri evde 85 yaşındaki yaşlı adamın ölümüne sebep olan 6 sanık hakkında karar açıklandı.

Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, Şaban Topal tek başına yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın (85) yanına gitmiş, kapıyı açınca babasını elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde bulmuştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, ayağından silahla vurulan Topal'ın hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin Nurettin S. (57), Özgür M. (35), İsa A. (35), Burak Y. (28), Ahmet M.T. (60), Mehmet B. (53) ve Nuh A. olduğu belirlenmişti. 6 şüpheli Kocaeli, İstanbul ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmış, firari Nuh A. ise yakalanamamıştı. Tutuklanan şüphelilerden bazıları ifadelerinde, yaşlı adamın 2 milyon TL'sinin olduğunu ve bunu çalmak için İstanbul'dan korsan taksiyle Kocaeli'ye gelerek eve girdiklerini söylemişti.

"Bir milyon için böyle bir suç işlemem"

Sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya geçtiğimiz celselerde tahliye edilen tutuksuz sanık Ahmet M.T., Nurettin S., İsa A., Burak Y., Mehmet B., tutuklu sanık Özgür M. ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarini istedi. Savunma yapan tutuksuz sanık Ahmet M.T. ise "Nurettin dışında hiçbir sanığı tanımam. Maktulü de ömrümde hiç görmedim. Ben fabrika sahibiyim, 28 milyon vergi veriyorum. Bir milyon için böyle bir suç işlemem" dedi.

Karar verildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özgür M.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "silah bulundurma", "silahla birden fazla kişi ile hürriyetinden yoksun kılma", "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta gece vakti yağma" suçlarından toplam 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Diğer sanıklar Ahmet M.T., Nurettin S., İsa A., Burak Y. ve Mehmet B. isimli sanıklar ise "kasten öldürme" suçundan beraat ederken, "gece vakti hırsızlık", "silahla geceleyin birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ceza aldı. Firari Nuh A.'nın dosyası ise tefrik edildi.