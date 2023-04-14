Yaşlı çifte dolandırıcı şoku: Tüm birikimleri gitti

Kocaeli'de yaşlı çifte kendini polis olarak tanıtan şahıs, isimlerinin bir operasyonda geçtiğini, masum olduklarının ispatlanması için para ve ziynet eşyalarını eve göndereceği görevliye vermelerini söyledi. Telefonunun ucundaki dolandırıcıya kanan yaşlı çift, 22 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek ve 10 bin dolardan oldu.

Olay, 22 Kasım 2022 tarihinde İzmit'te meydana geldi. İddiaya göre, Emine G. (69) ile eşi Necati G.'yi (78) ev telefonundan arayan H.Y. (20), yaşlı çifte kendisini polis olarak tanıttı. Karı kocanın bir operasyonda isimlerinin geçtiğini ve 48 mağdurun olduğunu ikna eden H.Y., masum olduklarının ispat edilebilmeleri için iş birliğe girilmesi gerektiğini, ziynet eşya ve paraları eve gelecek polise vermelerini söyledi. Para ve ziynet eşyaların fotoğraflarının çekildikten sonra tekrardan kendilerine verileceklerine inanan Necati G. ile H.Y., telefonda uzun süre dolandırıcıyla konuştu. Karı kocaya operasyonun gizli olduğunu söyleyen H.Y., Emine G.'yi de kimlik fotokopisinin çekilmesi için evden uzaklaştırdı. Bu süre zarfında eve gelen ve kendini polis olarak tanıtan H.Y., Necati G.'nin hazırlamış olduğu 22 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek ve 10 bin doları alarak kayıplara karıştı. Şahısla bir daha iletişim kuramayan, para ve altınların gelmediğini gören yaşlı çift, dolandırdıklarını anlayarak polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Kimsenin parasını altınını almadım"

Sanığın Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda dolandırılan Emine G., Necati G. ve sanık avukatı hazır bulunurken, tutuklu sanık SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık H.Y., "Şanlıurfa'dan Kocaeli'ye çalışmak için geldim. Gölcük'te bir fabrikada bir hafta kadar çalıştım. Kimsenin parasını altınını almadım. Kimse de beni telefonla yönlendirmedi, talimat vermedi. Aleyhe hususları kabul etmiyorum" diye konuştu.

"Beni kimlik fotokopisi çektirmek üzere evden uzaklaştırdılar"

Başından geçenleri anlatan Emine G., "Beni arayanlar polis olduklarını söyleyerek bizi korkuttu. Sürekli telefonları meşgul ettiler. Beni kimlik fotokopisi çektirmek üzere evden uzaklaştırdılar. Ben dışarıdayken de eşimle konuşmaya devam etmişler. Eşim evde buluna tüm para ve ziynet eşyaları toplayarak eve gelen H.Y.'ye teslim etmiş" şeklinde konuştu.

"22 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek ve 10 bin dolarımı aldı"

Kandırıldığını söyleyen Necati G., "Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler bizi kandırdı. Operasyonda adımın geçtiğini söyleyerek iş birliği için evdeki ziynet ve paraları polise vermem için beni kandırdı. Bu arada eşimi de dışarıya gönderdiler. Evde bulunan 22 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek ve 10 bin doları poşete koyarak gelen kişiye verdim. Eve gelen kişi şu an yargılanan H.Y. isimli şahıstı. Zararımız giderilmedi, şikayetçiyim" ifadelerin kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.