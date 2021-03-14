Yaşlı çiftin huzuru için imkanlar seferber edildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hastalıkları nedeniyle zor şartlar altında yaşadıkları belirlenen yaşlı çiftin sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belesiyesi tüm imkanlarını seferber etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yedi yıldan beri yatalak olan Ayşe Yener ve zor şartlar altında eşine bakmaya çalışan İsmail Yener'e yardım için ekiplerini seferber etti. Yapılan kontroller esnasında Yener çiftinin yaşam standartlarının yeterli olmadığı saptanarak gerekli işlemler yapıldı. Başlatılan çalışmalar ile yaşlı çiftin evleri temiz ve bakımlı hale getirilirken, günlük yemek ihtiyaçları karşılanmaya ve bakım hizmeti verilmeye başlandı.

Yaşları ve hastalıkları sebebiyle yemek pişirme yetilerini kaybeden Yener çiftine öncelikle “Gönül Kazan” projesi kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince günlük iki öğün olacak şekilde evlerine yemek ulaştırılmaya başlandı.

Yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan çiftin, bundan sonraki süreçte sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanarak yaşam standartları yükseltildi. Sağlık durumu iyi olmayan İsmail Yener ve yıllardır bakmaya çalıştığı yatalak eşi Ayşe Yener çifti için İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibat kurularak sağlık ekipleri tarafından evlerinde tedavi edilmeleri sağlandı. Çalışmalar kapsamında evin aydınlatma araçları yenilenerek, elektrik arızaları giderildi. Sobadan kaynaklı is ve dumanla kaplı duvarlar boyanan ev sağlıklı hale getirildi.

Yıllardır hasta vaziyette uygunsuz koşullarda yatan Ayşe teyzenin uygun koşullarda bakılabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından elektrikli hasta karyolası verildi. Yatağa bağımlı olan Ayşe teyze, öz bakımının düzenli olarak yapılabilmesi için “Evde Bakım Hizmeti” kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Bunun yanı sıra aynı hizmet kapsamında ev temizliği de ekipler tarafından yapılmaya başlandı. Yener çiftinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına ayrıca kendilerine aynî yardımda bulunuldu.