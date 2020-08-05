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Yaşlı çiftin testi pozitif çıkınca yaşadıkları bina karantinaya alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye giden yaşlı bir çiftin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine yaşadıkları bina karantinaya alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye giden yaşlı bir çiftin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine yaşadıkları bina karantinaya alındı.


Edinilen bilgilere göre Hacı Osman Mahallesi Mor Lale Sokak'ta rahatsızlanarak hastaneye giden S.T. adlı yaşlı şahsa yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Şahsın hastanede tedavi altına alınması sonrasında eşine yapılan testin de pozitif çıkması üzerine yaşadıkları ve 8 kişinin bulunduğu bina karantina altına alındı. Binada yaşayan 8 kişiye yapılan testte ise pozitif vakaya rastlanmadı.

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