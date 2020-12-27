İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı itfaiyeci korona virüs mücadelesini kazanamadı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 63 yaşındaki itfaiyeci korona virüse yenik düştü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 63 yaşındaki itfaiyeci korona virüse yenik düştü.


Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve Darıca ilçesinde çalışan 63 yaşındaki itfaiyeci Behçet Yıldırım, yaklaşık 4 gün önce rahatsızlanınca korona virüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Tedaviye rağmen durumu ağırlaşan Yıldırım, korona virüse yenik düştü. Hayatını kaybeden yaşlı adamın 5 yıldır Darıca İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yaptığı ve az bir zaman kalan emekliliğini beklediği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.