Yaşlı kadının 80 bin TL'sini dolandıran sahte polis tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki kadını, telefonla arayıp polis olduğunu söyleyerek 80 bin TL dolandıran şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki M.G., banka hesabında bulunan 80 bin TL parayı çekerek evine gitti. Yaşlı kadını takip eden bir şahıs, kendisini polis olarak tanıtarak, bankadan çektiği paraların sahte olabileceğini söyledi. Paraları kontrol ederek yaşlı kadını ikna eden şahıs, daha sonra M.G.'nin evine giderek paraları alıp kayıplara karıştı. Olaydan bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.G. polis merkezine giderek şahıstan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, M.G.'nin yaşadığı ev ile parasını çektiği banka arasında bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yaşlı kadının bir şahıs tarafından takip edildiğini tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahsın M.D. olduğunu tespit edildi. Şahsın yakalanması için harekete geçen Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile şahsın Şanlıurfa'daki evine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda M.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.