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Yaşlı kadının spor aleti isteğini Hürriyet yerine getirdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Düğmeciler köyünde yaşayan ve dizindeki problem nedeniyle spor yapması gereken yaşlı kadının talebi sonrasında evinin önüne spor aleti kurdurttu.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz pazartesi Düğmeciler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Dizindeki rahatsızlık nedeniyle doktorun hareket etmesini söyleyen, ancak imkanı olmadığı için spor yapamadığını belirten Belguzar Dülek adlı yaşlı kadın, Başkan Hürriyet'ten spor aleti istedi. Talep sonrası Başkan Hürriyet, çalışma başlatılması yönünde ilgili birimlerle görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra İzmit Belediyesi Spor Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma ile yaşlı kadının evinin önüne spor aleti montajı yapıldı.


Düğmeciler köyündeki evinin önünde spor yapmaya başlayan Belguzar Dülek ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Dülek, “Dizlerimde platin var ve bu yüzden zorluk çekiyordum. Doktorum yürümem gerektiğini söyledi. Onun için başkanımızdan bu spor aletini istedim, çok memnun kaldım. Pazartesi Günü istedim Salı günü geldi. Canım Fatmam, canım kızım. Çok teşekkür ediyorum, selamlarımı iletiyorum” dedi.

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