Yat boyası üreten iş yerinde facia: 2 ölü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yat boyası üreten bir işyerinde iki ortak ölü bulundu. Şahısların zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Dilovası ilçesi Çerkeşli Mahallesinde bulunan CFS grup isimli işyerinde meydana geldi. İddiaya göre geceyi yat boyası üreten işyerinde geçiren iki ortaktan birisinin eşi ulaşamayınca, yakınlarına haber verdi. İşyerine gelenler, Murat Duran ve Yücel Keleş'in yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, özel kıyafetler ile içeriye girdi. Yapılan kontrollerde iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahısların boya üretirken zehirlendikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Şahıslardan birisinin kimya mühendisi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.