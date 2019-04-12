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Yatağında ölü bulunan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sağlık ekiplerinin, yatağında ölü bulunan yaşlı kadının durumundan şüphelenmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sağlık ekiplerinin, yatağında ölü bulunan yaşlı kadının durumundan şüphelenmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Olay, Kocaeli'nin Yenikent Mahallesi Çiğdem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Ayten Ö. (65) isimli kadını oğlu yatağında hareketsiz yatarken buldu. Yaşlı kadının ölmüş olabileceğinden şüphelenen oğlu, durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ayten Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yaşlı kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında Ayten Ö.'nün cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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