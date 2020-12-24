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Yaya geçitlerinde kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaya geçidi kurallarına uymayan 20 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 760 TL ceza kesildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaya geçidi kurallarına uymayan 20 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 760 TL ceza kesildi.


Kocaeli'nin Gölcük İlçesi Albayburak ve Previze Caddesi üzerindeki yaya geçitlerinde Polis ekiplerince yapılan uygulamalarda yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.


Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada yaya geçitleri üzerinde kural ihlali yapan 20 sürücüye toplamda 9 bin 760 TL ceza kesildi.

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