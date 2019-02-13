Yaya köprülerindeki asansörler temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 üzerindeki yaya köprülerinden yaya ulaşımını daha verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli genelinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren toplam 20 yaya üst geçidinde 45 adet asansör bulunuyor. D-100 güzergahında toplu taşıma araçlarından inen vatandaşların yaya köprülerine rahat çıkabilmeleri için kullanılan asansörlerin temizliği periyodik olarak gerçekleştiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan modern yaya üst geçitlerinde asansörler bulunuyor. Daha önce sadece engelli ve yaşlı bireylerin kullanımına açık olan asansörler, artık tüm halkımızın 7 gün 24 kullanımına açık. Toplu taşıma duraklarına üst geçitten geçerek ulaşmak isteyen vatandaşlar asansör ve yürüyen merdivenleri kullanarak inip çıkabiliyor. Park, Bahçe ve Yeşil alanlar ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile asansörler her Pazartesi ve Cuma günleri temizleniyor.