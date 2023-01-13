İhlas Haber Ajansı

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Yaya tramvaya çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybeden 73 yaşındaki adam, seyir halindeki tramvaya yandan çarptı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybeden 73 yaşındaki adam, seyir halindeki tramvaya yandan çarptı. Hafif şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli Adliyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Hasan H., yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybetti ve bu esnada hareket halinde olan tramvaya yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle burnu kanayan Hasan H., yere düştü. O anları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hasan H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Hasan H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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