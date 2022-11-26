Yaya ulaşımının rahatlaması için o sokakta merdiven yapılacak

İzmit Kocatepe Mahallesi'nde ulaşımın zor olduğu sokaktaki merdiven için yenileme çalışması başlatıldı. Çalışma çerçevesinde 45 metre uzunluğa ve 2 metre genişliğe sahip yeni merdiven yapılacak.

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına merdiven yapım çalışmalarına devam ediyor. Kocatepe Mahallesi 78. Sokak'ta başlatılan merdiven çalışması ile bölgedeki ulaşımın kolaylaşması bekleniyor. Merdivenin 45 metre uzunluk ve 2 metre genişliğe sahip olacağı öğrenildi. Kısa sürede tamamlanacak olan çalışmaların ardından merdiven, vatandaşların kullanımına sunulacak.