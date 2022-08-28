Yaya üst geçidinin asansörünü bu hale getirdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze'de iki yaya üst geçidine inşa ettiği asansörler, bazı şahıslar tarafından sprey ile boyandı. Ortaya çıkan görüntü, vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların güvenliği ve rahatı için kentin pek çok noktasına inşa ettiği asansörler ve yürüyen merdivenler bazı şahısların hedefi oldu. Şahıslar, Gebze'de Barış ve Eskihisar mahallelerinin birbirleriyle bağlantısını sağlayan Şehit Jandarma Komando Uzman Çavuş Polat Özbek yaya üst geçidi ile Yenimahalle üst geçidinin asansörünün iç ve dış kabinine sprey boya ile yazdıkları yazı ve çizimlerle vatandaşın tepkisini çekti. Büyükşehir ekipleri, oldukça çirkin görüntüye neden olan yazı ve çizimleri kalıntı ve lekeler bırakmadan temizleme işlemine başladı. Çelik yerlerin hasar görmeden temizlenmesinin ardından iki bölgedeki asansör tekrar hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.