Yayaların güvenliği için üstgeçit yapılıyor

Üstgeçidin yaya geçiş taban bölümünü oluşturan çelik tabliye montajı, trafiği aksatmamak için gece geç saatlerde yapılan çalışmayla tamamlandı. Üst geçit, bitirildiğinde yayaların kullanabileceği güvenli bir üstgeçit olacak. Darıca Okul Yolu Caddesi'nde yapılan çelik yaya üst geçidi çift girişli asansörlü, 24,5 metre köprü açıklığı bulunan bir yapıda yapılıyor. 72 ton çelik kullanılacak üstgeçidin zemin döşemesinde asfalt kullanılacak.

Üstgeçidin tamamlanmasıyla öğrenciler, engelli, hamile ve çocuklu aileler asansörleri kullanarak güvenli ve konforlu bir şekilde üstgeçitten karşıya geçebilecek.