İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayaların yürüyüş yoluna giren motosiklet sürücülerine 30 bin TL ceza

Kocaeli şehir merkezinde bulunan yayalara ait Yürüyüş Yolunu kullanan 49 motosiklet sürücüsüne 30 bin TL ceza kesildi.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan ve yayaların kullandığı Yürüyüş Yolunda yollarını kullanan motosikletlilere yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine yönelik yaptıkları denetimlerde, yaya güvenliğini tehdit ederken huzursuzluğa sebep olan sürücülere göz açtırılmadı. Denetimlerde Yürüyüş Yolu'nu kullandıkları belirlenen 49 motosiklet sürücüsüne toplam 30 bin TL ceza kesildi.


Denetimlerde ayrıca ruhsatsız, plakasız, ehliyetsiz olan motosikletler ile kurallara uymayarak kask takmadan motosiklet kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.