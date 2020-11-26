Yayaya çarpan otomobil kasaba daldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fren yerine gaza basan bir otomobilin yayaya çarpıp kasap dükkanına dalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penpegül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LY 3226 plakalı otomobil, E.K. isimli sürücüsünün park etmek isterken fren yerine gaza basmasının ardından ilk önce kaldırımda bulunan bir yayaya çarptı. Daha sonra duramayan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan bir kasap dükkanına daldı. Kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kasap dükkanda ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı saniye saniye kaydedildi

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün otomobilin fren yerine bir anda gaza basması ve ardından yaya çarptığı anlar ile kasap dükkanına daldığı anlar yer aldı.