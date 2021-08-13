Yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet sürücüsü yaya çocuğa çarpmamak için manevra yapınca motosiklet devrildi. O esnada motosiklet sürücüsü ve motosikletin önüne atlayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi, Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. isimli vatandaş motosikletiyle cadde üzerinde seyir halindeyken önüne atlayan yabancı uyruklu çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucunda devrilen motosiklet sürücüsü ve motosikletin önüne atlayan 5 yaşındaki Suriye uyruklu J.E. hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.