Yaz Akademisi'nde eğitimler sürüyor

Başiskele Belediyesi ve üniversite iş birliğiyle hayata geçirilen Başiskele Çocuk Üniversitesi yaz döneminde çocukları hem eğitiyor hem de eğlendiriyor. Pandemi nedeniyle iki senedir sosyal ve kültürel aktivitelerden uzak kalan geleceğin hazinesi çocuklar Yaz Akademisi'nde buluştu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 3 ile 8'inci sınıf arası 200 öğrencinin katılımıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Başiskele Yaz Akademisi çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Eğlenceli ve eğitici bir yaz geçirmek isteyen çocukların yoğun ilgi gösterdiği Yaz Akademisi'ne sadece Başiskele'den değil çevre il ve ilçelerden de öğrenciler katılım sağlıyor. Öğrenciler bilimsel deneyler, akıl, oyunları, robotik kodlama ve tiyatro gibi birçok etkinlikle eğlenirken; diğer yandan da haftada bir gün kampüs dışında düzenlenen gezilerle yeni yerleri keyfedip, eğlenceli tatil geçiriyorlar.

Öte yandan Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen “Mahallemde Şenlik Var” etkinliğiyle eğlence çocukların ayağına götürülüyor. Bu kapsamda Kullar Yakacık Mahallesi'ne misafir olan gezici tiyatro ekibi, Güzelpark Sokak'ta gerçekleştirilen programda miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlikte çocuklara yönelik yapılan tiyatro gösterisinin yanı sıra ibiş ve maskot gösterileri sahnelenirken, şarkılar ve birbirinden farklı eğlenceli aktivitelerle çocuklar eğlenirken öğrendiler.