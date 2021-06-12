Yaz dönemi spor okulları için kayıtlar başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, sporun tabana yayılması hedefiyle 2012 yılında başlattığı 'Ücretsiz Spor Okulları Projesi'nin yaz dönemi kayıtları başladı. Yaz Spor Okulları'nda, öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri, sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri ve yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, 12 ilçede tüm hazırlıklarını tamamladı. Öğrenciler toplam 8 branşta spor yapabilecek. Bunlar; badminton, basketbol, cimnastik, eğlenceli atletizm, güreş, masa tenisi, voleybol, ve yüzme yapma imkanı bulacak. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşirken minik sporcular eğitici sosyal aktivitelere katılarak kendilerini geliştirebilecek. Etkinlik pandemi tedbirleri dikkate alınarak 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak 15 Eylül Çarşamba günü sona erecek.