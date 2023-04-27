‘Yaz geldi' derken sıcaklıklar yeniden düştü

Kocaeli'de yükselen hava sıcaklıkları yeniden düştü, kentin genelinde yağmur da görüldü. Birçok vatandaş yeniden mont ve şemsiyelerle sokağa çıktı.

Kocaeli'de 20 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları yeniden düştü. Son günleri adeta yaz gelmişçesine geçiren vatandaşlar, bir anda kötü havaya yakalandı. Düşen sıcaklıkla beraber yağmur da kent genelinde etkisini gösterdi. Vatandaşların birçoğu yeniden kalın kıyafetlerle ve şemsiyelerle sokağa çıkmak durumunda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Kocaeli'de Pazar gününe kadar yağışlı havanın devam etmesi, Pazar günü ise hem güneşin açması hem sıcaklığın artması bekleniyor.

“Nisan yağmurları berekettir”

Nisan yağmurlarının bereket olduğunu söyleyen Mustafa Tekoğul, “Bu nisan yağmurları berekettir. Bu yaşımıza kadar böyle bildik. Berekettir inşallah, öyle düşünüyoruz. Soğuk ya da sıcak olması Allah'ın bileceği bir şeydir. Fakat Nisan'da yağmurların olması da gayet doğal. Çünkü ekinlerin de buna ihtiyacı var” diye konuştu.

“Mecbur mont giymek zorunda kaldım yine”

Isınan havalarda montunu kaldırdığını fakat hava bozulunca yeniden giymek zorunda kaldığını söyleyen Enes Korkmaz, “Yaz geldi diye, yaz havasına girmiştik. Montları falan kaldırmıştık ama şimdi hava yağmurlu. Mecbur mont giymek zorunda kaldım yine. Değişik oldu ama bir yandan da pek sevmiyorum yağmurlu havayı. Bence yaz daha iyi” dedi.