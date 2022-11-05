Yaz günlerini aratmayan sıcaklık

Kasım ayında Kocaeli'de yaz günlerini aratmayan sıcak hava etkisini sürdürüyor. Son sıcak günlerin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar soluğu sahilde aldı.

Kocaeli'de yazdan kalma günler yaşanıyor. Sonbaharda yaz sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar soluğu sahilde aldı. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken bazıları da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Gençler ise yeşillik alanlarda top oynayarak eğlendi. Termometrelerin 28 dereceye kadar çıktığı hafta sonunda vatandaşlar günün keyfini doyasıya çıkardı.

“Yaz sıcaklıklarından daha çok yağmuru yağmasını bekliyoruz”

Trakya'dan Kocaeli'ne gezmeye gelen Mustafa Danacı, “Hava güzel bizde gezelim deniz havası alalım dedik. İnsanlar yağmur yağmasını bekliyor, sular azalmaya başladı kışı ve yağmuru bekliyoruz, hep sıcak gitmesi ülkemiz için iyi değil. Kasım ayı olduğu halde sıcaklık şuanda 27 derece, Trakya'da ise 25 derece civarında yaz sıcaklıklarından daha çok yağmuru yağmasını bekliyoruz” dedi.