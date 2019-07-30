Yaz Okulunda drama eğitimi devam ediyor

Gebze Belediyesinin ücretsiz yaz okulunda eğlenceli eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Yaz okulu bünyesinde açılan ve çocukların hayal gücünü geliştiren eğitimlerin verildiği Drama kursunda öğrenciler kendilerini ifade etme, toplum önünde konuşma becerilerini geliştiriyor. İçlerindeki sanat yeteneklerini keşfetme imkanı bulan drama kursu öğrencileri, daha kolay iletişim kurabilen ve daha rahat sorun çözebilen birer birey olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.