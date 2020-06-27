Yaz tatili Akademi Lise'de dolu dolu geçecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise'de 2020 yaz okulu dönemi başlıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıllara nazaran online programlar üzerinde durulacak olan yaz okulunda gençler, özellikle üniversiteye hazırlığın yanında, sosyal eğitim faaliyetleri altında birbirinden farklı etkinliklere katılacak.

Kocaeli gençliği için vazgeçilmez olan Akademi Liseler lise son sınıfı ve mezun grubu öğrencilerine online deneme sınavları yapılması planlanıyor. Bu sayede öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlık aşamasında desteklenmiş olacak. Akademi Lise, akademik ders desteği eğitmen personeller eşliğinde öğrencilerin okulların kapalı olduğu süreçte akademik destekten geri kalmamaları için WhatsApp üzerinden her bir ders için ayrı ayrı interaktif sınıflar oluşturuldu. Bu sınıflar üzerinden öğrencilerin ihtiyacı olan akademik destek her gün verilecek.

Korona virüs kapsamında eğitime ara veren Akademi Liseler bünyesinde çalışan psikolog, psikolojik danışmanlar, bu süreçte Akademi Lise'de kayıtlı öğrenciler ve velileri ile telefon ve görüntülü arama üzerinden danışmanlık kapsamında görüşmeler gerçekleştiriyordu. Görüşmeler kapsamında bireysel psikolojik destek, ders çalışma programı, veli görüşmesi, sınav kaygısı gibi konular üzerinden gereken destekler verildi. Kocaeli'de yaşayan lise öğrencilerine verilen online psikolojik destek süreci, “Arada Bir Görüşelim” projesi halen devam ederken destek hattı yaz kursu kapsamında Akademi Lise öğrencilerine yine online destek sağlayacak.

Akademi Liselerde gençler için spor faaliyetlerinden, kültür gezilerinden, kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik Kampları, açık hava sohbetleri, Bilgi Destek Programları ve Psikolojik destek programları düzenlenecek. Yapılacak tüm etkinliklerde korona virüs tedbirleri uygulanacak.

Öte yandan, Kılavuz Gençlik Modeli gençlerin ve vatandaşların birçok ihtiyacını karşılamak için yoğun bir tempo ile çalışmaya devam edecek.