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Yazar Ayşegül Dede, ‘'Çocuklarınızın hayal kapılarını açın''

11.

Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan yazar Ayşegül Dede, “Çocuklarınızın iyi bir dinleyici olması için hayal kapılarını açmanız gerekiyor” dedi.


“Hadi Masal Anlatalım” ile “Masal Mutfakta” gibi çocuk kitapları yazarı ve masal anlatıcısı Ayşegül Dede, Kocaeli Kitap Fuarı'nda ailelerle bir araya geldi. “Çocukla İletişimde Masal Anlatıcılığı” konulu söyleşisini Kılavuz Gençlik Sahnesinde gerçekleştiren Ayşegül Dede, “Çocukların iyi bir dinleyici olması için onların hayal kapısını açmanız gerekiyor” diye konuştu.


Ailelere önemli bilgiler aktaran Ayşegül Dede, “Bizim çocukluğumuzda en fazla bilinen masal ‘Pamuk Prenses ve 7 Cüceler'. O masalda cadının her şeyi söyleyen aynası vardı. Bizim çocukluğumuzda böyle bir ayna yoktu ama bugün bütün çocukların evlerinde hatta ellerinde bu aynalardan var. Çocuklar her şeyi bu aynalara soruyor ve aradığı cevabı buluyor. Çocuklar aynası haline gelen teknolojinin esiri olmuş durumda” ifadesini kullandı.


Çocuklarla ailelerin arasında iletişimsizlik olduğuna dikkat çeken Ayşegül Dede, “Çocuklarımız dinlemiyor. Ne söylersek söyleyelim onlar bizi dinlemiyor. Çocuklarımıza her şeyden önce dinlemeyi öğretmemiz gerekiyor. Teknolojinin esiri olan çocuklara siz hikaye anlatamazsınız. O çocukların masal dinlemesi için hayal kapılarını açmanız gerekiyor. Bunu küçük oyunlar ile gerçekleştirebilirsiniz” dedi.

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