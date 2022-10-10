Yazar Kapaklıkaya: "Küresel güçlerin televizyon dizileri milli değerlerimize olumsuz mesajlar veriyor"

Çocuk Kitapları Fuarı'na katılan Yazar Alişan Kapaklıkaya, "Küresel güçlerin televizyon dizilerinde ailelerimizin ruhuna, manevi değerlerimize, aile yapımıza, milli değerlerimize olumsuz mesajlar vermektedir. Böyle bir ortamda çocuklarımızı eğitmek çok özen istiyor" dedi.

Okuyucularıyla söyleşi programında bir araya gelen Kapaklıkaya, "37 yıl eğitimcilik yaptım. Herkesin ailesinde sorun yaşanabiliyor. Önemli olan bu sorunları iletişimle yolunu bulmaktır. Benim çocukluğumda yok vardı, var yoktu. Çocukluğumdaki oyuncaklarımı kendimiz yapardık. Bizim zamanımız zorluklar kitap okumamızı kolaylaştırırken, bugün çocuklarımıza verdiğimiz imkanlar kitap okumasını zorlaştırıyor. Çocuklar ilgisizlik ve sevgisizlik ile aşırı ilgi ve sevgiden etkilenmektedir. Çocuğun her dediği yapılması sonrasında ilerde mutlu ve başarılı olma şansı azalır" dedi.

Ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Kapaklıkaya, "Küresel güçlerin televizyon dizilerinde ailelerimizin ruhuna, manevi değerlerimize, aile yapımıza, milli değerlerimize olumsuz mesajlar vermektedir. Böyle bir ortamda çocuklarımızı eğitmek çok özen istiyor" diye konuştu.