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Yazlık Kadırga Şenliği 22 Temmuz'da başlayacak

Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Şenliği, bu yıl 22-24 Temmuz’da düzenlenecek.

Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Şenliği, bu yıl 22-24 Temmuz'da düzenlenecek.


Gölcük Belediyesi Yazlık Kadırga Şenliği'nin hazırlık toplantısı yapıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıya meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Şenliklerle ilgili detayların görüşüldüğü toplantıda Ali Yıldırım Sezer, tüm vatandaşları Yazlık Kadırga Şenliği'ne davet etti.

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