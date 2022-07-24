Yazlık Kadırga Şenliği vatandaşlara müzik ziyafeti yaşatıyor

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Kadırga Şenliği, binlerce kişiye horon ve müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Şenliklerin ikinci gününde sahne alan ünlü sanatçı Gizem Kara, seslendirdiği şarkılarla şenlik alanını tamamen dolduran dinleyicilerine eğlenceli bir akşam yaşattı.

Şenliğin ikinci akşamında düzenlenen Gizem Kara konserine; AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı. Şenliğin ikinci gününde sahne alan Bahattin Kılıç, Ahmet Bayraktar, Cemil Sandıkçı, Muhammed Ustabaşı, Mehmet Yılmaz, Mustafa Bayraktar ve Mehmet Budak da seslendirdikleri Karadeniz türküleri ile şenlik coşkusunu gün boyu sürdürdüler. Bu akşam saat 21.00'da Bizim Gönül, 00.00'da ise Zeynep Başkan sahne alarak, en güzel şarkıları ile şenlik alanını coşturacak.