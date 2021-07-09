Yazlık Sinema Günleri başlıyor

Kartepe Belediyesinin projelerinden biri olan, "Yazlık Sinema Günleri" yeniden başlıyor. Pandemi dolayısıyla ara verilen sinema günleri, 10 Temmuz Cumartesi günü Usta Oyuncu Kartal Tibet'in anısına "Senede Bir Gün" filmi ile başlayacak.

Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanalpark'ta 10 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan Yazlık Sinema Günleri, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu, senarist ve yönetmen olan Kartal Tibet'in Hülya Koçyiğit ile başrolünü paylaştığı Senede Bir Gün filmi ile başlıyor. Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan Senede Bir Gün filmi, saat 21.00'da başlayacak.

Vatandaşları etkinliğe davete eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yazlık Sinema Günleri'ne yeniden başlıyoruz. Kartepe'mizde geçmiş yıllarda önemli etkinlikler arasında yer alan yazlık sinema keyfine yeniden başlayan kontrollü normalleşme süreciyle devam edeceğiz. Hemşehrilerimizi bir araya getirerek sinema keyfinin yanı sıra güzel bir akşam geçirmelerini sağlıyoruz. Bütün hemşehrilerimizi bu etkinliğimize bekliyoruz" dedi.