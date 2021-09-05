Yediemin otoparkları denetlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan denetim komisyonuna Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü temsilcileri de katıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca 18 otopark denetlendi, yapılan denetimlerde yönetmeliğe uygun olmadığı tespit edilen 2 otoparka cezai işlem uygulandı. Eksiklikleri tespit edilen otoparklara ise tutanak düzenlenerek giderilmesi için 15 gün süre verildi. Süre sonunda otoparkın eksikliklerin yerine getirilmesine kadar kapatılması istemiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümenine sunulacak.