Yediği lokum soluk borusuna kaçan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 52 yaşındaki kadın, mevlitte yediği lokumun soluk borusuna kaçması sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Yılman (52), mevlit için bir yakının evine gitti. Gittiği evde ikram edilen lokumdan alan Yılman, lokumun soluk borusuna kaçması sonucunda fenalaştı. Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılman kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Neslihan Yılman'ın cenazesi, dün öğle namazı sonrası Kandıra Kubuzcu Abdi Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.