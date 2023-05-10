Yeni Cuma Parkı'nda dönüşüm başladı

İzmit Belediyesi, kent merkezinin en sevilen noktalarından olan Yeni Cuma Parkı'nı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların en sık kullandığı sosyal alanlardan biri olan Yeni Cuma Parkında altyapı ve beton çalışmaları tamamlanırken, çim serme işlemleri başladı. Yeşil görüntüsüyle vatandaşlara nefes aldıracak olan Yeni Cuma Parkı'nda bin 600 metrekare alana toprak tesviyesi ve çim serimi yapılıyor. Yeşil alanlara 400 alev ağacı, 400 taflan, 200 lavanta, oturma gruplarının yanındaki saksılıklara 100 kordilin, 4 ıhlamur, 20 kasa mevsimlik çiçek dikimi yapılıyor. Ayrıca alanda 30 ahşap çiçeklikli bank imalatı ve 24 çöp kutusu montajı yapılacak.