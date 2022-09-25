Yeni dijital dizi Varla Yok Arasında'nın okumaları başladı

Milyonların ilgiyle takip ettiği ‘Sakarya-Fırat' dizisinin yönetmeni Tevfik Şenol'un yönetmen koltuğuna oturduğu, ünlü oyuncu Ümit Erdim ve Lemi Filozof'un başrolünü paylaştığı, bir grup arkadaşın kısa film çekme maceralarını anlatan dijital platform dizisi ‘Varla Yok Arasında'nın okumaları başladı.

Bir süredir hazırlıklarını sürdüren yeni dijital platform dizi projesi ‘Varla Yok Arası', set için gün saymaya başladı. Metehan Ece'nin yapımcılığını üstlendiği yeni dizinin oyuncu kadrosunda tanınmış oyuncular yer alıyor. ‘Hayat Bilgisi', ‘Doksanlar', ‘Can Tertip', ‘Selena' gibi dizilerde rol alan İzmitli sevilen oyuncu Ümit Erdim ile ‘Recep İvedik', ‘Emret Komutanım', ‘Dürüye'nin Güğümleri', ‘Kalbim Ege'de Kaldı', ‘Hayat Sevince Güzel' gibi başarılı yapımlarda rol alan, çocuklara yönelik program projeleriyle bilinen Lemi Filozof başrolü paylaşıyor.

Yönetmenliğini Tevfik Şenol üstlendi

Dijital bir platforma 10 bölüm çekilmesi planlanan dizinin yönetmen koltuğunda ise ‘Sakarya Fırat', ‘Alayına İsyan', ‘Korkusuzlar', ‘Kod Adı Kaos' ve ‘Sevda Çiçeği' gibi dizilerin yönetmenliğini üstlenen Tevfik Şenol oturdu. Dizinin ikinci yönetmenliğini ise Mahsun Sancak yapacak. ‘Kurtlar Vadisi', ‘Deli Yürek' ve ‘Alemin Kralı' gibi dizilerin de görüntü yönetmenliğini yapan Tevfik Şenol ise ‘Varla Yok Arası' ile başarılı işlerine bir yenisi daha eklemeyi hedefliyor.

Bir grup arkadaşın kısa film çekme macerası

Senaryosunu Metehan Ece, Mahsun Sancak, Hüseyin İkbal Tan, Sibgetullah Aydın ve Zana Öngenç'in birlikte kaleme aldığı dizide; kısa film çekmeye çalışan bir grup mahalle arkadaşının eğlenceli maceraları anlatılacak. Senanur Canbaz koordinatörlüğünde çekimleri İzmit'te yapılacak dizide; Monster Stüdyo'nun katkılarıyla kurulan kadroda Bülent Çolak, Ömer Kurt, Sahrap Soysal, Aslı Samat, Ramiz Mullamusa, İlter Kapıcı, Sezyum Kardelen ve Enes Doğaner gibi isimler de yer alıyor. Dizinin hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ekip, okuma provasında bir araya geldi.