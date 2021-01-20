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Yeni doğan bebeğini öldüren kadın tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 3 çocuk annesi olan M.T. (29) adlı evli kadın, evinde sancılanması sonucunda doğum yaptı. M.T. daha sonra yeni doğan erkek bebeğini evininde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede kanaması olduğu için tedavi altına alınan M.T., tedavisi sonrasında emniyete götürüldü. Polis merkezinde ifadesi alınan M.T., işlemleri sonrasında sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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