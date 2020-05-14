Yeni doğan bebek 23 günlük tedavi ile korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğduğu gün yapılan korona virüs testi pozitif çıkan bebek 23 günlük tedavi ile virüsü yendi. Küçük bebek hastaneden alkışlarla taburcu edilerek anne ve babasına kavuştu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Hatice ve Nevzat Parlakkılıç'ın 23 gün önce dünyaya gelen bebekleri, korona virüs önlemleri kapsamında yoğun bakım ünitesine alınarak korona virüs için sürüntü örneği gönderildi. Yeni doğan bebek ile Hatice ve Nevzat Parlakkılıç'ın yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Küçük bebek ve ailesi hastanede tedavi altına alındı.

Genel durumu iyi olan ve tedavi altına alınan bebek 23 gün sonra korona virüsü yenerek taburcu edildi. Küçük bebek alkışlarla, daha önce korona virüsü yenen anne ve babasına kavuştu. Adeta yeniden hayata döndüklerini belirten Parlakkılıç çifti, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, başta yeni doğan yoğun bakım doktorları ve hemşireleri olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ettiler.