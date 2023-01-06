Yeni kurulan voleybol takımı, ilk maçından galibiyetle ayrıldı

Yeni kurulan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Darıca GSG karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Gölcük Belediyesi tarafından yeni kurulan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Kocaeli Gençler Şampiyonası ilk maçında Darıca GSG karışında, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Müsabakayı tribünlerden izleyerek sporculara destek veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, maç sonrasında gençleri tebrik ederek, başarılar diledi.