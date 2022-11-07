Yeni lider Kocaelispor

Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu oynanan maçların ardından ligin yeni lideri Kocaelispor oldu. Son 8 maçın 7'sini kazanan ve 28 golle en golcü takım olan yeşil siyahlılar, şampiyonluk yolunda ciddi bir yola girdi.

Lig Kırmızı Grup'ta 13. hafta maçlarının ardından lider değişti. Evinde ağırladığı Vanspor'u 4-2 ile geçen Kocaelispor, İskenderunspor'un Ankara Demir deplasmanında berabere kalmasıyla liderliğe yükseldi. Puanını 30'a yükselten Körfez ekibi, şampiyonluk hedefi için ciddi bir adım daha attı. Ligde oynadığı son 8 maçın 7'sinden galip ayrılan Kocaelispor'un form durumu da dikkat çekiyor. 13 maçta atılan 28 golle ligin en golcü takımı olan yeşil-siyahlılar bu anlamda da göz dolduruyor. Körfez ekibi sıradaki maçını ise İskenderunspor ile oynayacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Kocaelispor, galip gelerek liderlik koltuğundaki yerini perçinlemek istiyor.