Yeni Mehmet Ali Paşa Camii'ne yeni meydan

İzmit Mehmet Ali Paşa Merkez Camii'nin önündeki alana yeni bir meydan inşa ediliyor. Yeni meydanın altında ise 34 araçlık otopark yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 bin 410 metrekarelik alan üzerinde bulunan Mehmet Ali Paşa Merkez Caminin önündeki 2 bin metrekarelik alana meydan inşa ediliyor. Meydanın altında bin 600 metrekarelik alanda 34 araçlık otopark, bay bayan abdesthane ve diğer teknik hacimlerin inşası yapılacak. Çevre düzenlemesi ile merdiven, rampalar ve meydanın üst kısmına yeşil alan çalışmaları da gerçekleştirilecek. Ayrıca caminin iç kısımda nakış ve altın varak işlemeyle mermer imalatları yapılıyor. Çalışmalar çerçevesinde caminin avlusunda hafriyat kazası yapılıyor. Mimarisi ile beğeni kazanan Yeni Mehmet Ali Paşa Merkez Camii, büyükşehir ekiplerinin yapacağı meydanı ile daha güzel çevreye kavuşacak.