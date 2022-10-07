Yeni spor kompleksi ihaleye çıkıyor

Kartepe Belediyesi, Maşukiye Spor Kompleksi için 26 Ekim'de ihale yapacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sporun gelişmesi, gençlere daha kaliteli tesisler sunmak ve başarılı sporcuların sayısını arttırmak için yeni proje ve yatırımları hayata geçiriyor. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan Maşukiye Spor Kompleksi için start veriliyor. Kompleks, toplam bin 350 metrekareden oluşuyor. Tesis içerisinde basketbol ve voleybol sahası, tribün, çalışma ofisleri, teknik oda, hakem odaları, soyunma odaları yer alacak. Tesisin yapımı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 bin metrekare alan vatandaşların hizmetine sunulacak. Kartepe Belediyesi Encümen Salonunda 26 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak olan ihale ile Maşukiye Spor Salonu'nun yapım aşaması için ilk adım atılacak.