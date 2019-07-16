Yeni uygulamayla Kocaeli'de mezarlar daha kolay bulunacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği “Kocaeli Mezarlık Bilgi ve Yönlendirme Sistemi” akıllı uygulamasıyla vatandaşlar, istedikleri kişinin mezarını kolay bir şekilde bulabiliyor. Yapılan çalışmalar kapsamına 17 kabristanlıktaki yüz binin üzerinde mezarın tek tek fotoğrafı çekildi. Kurulan sistem ile mezar yerinin bulunması için uygulama indirildikten sonra isim ve soy isim bilgilerinin girilmesi yeterli oluyor. Özverili bir çalışmanın sonucunda kullanıma sunulan uygulamada ‘git' denildiğinde özel araç, toplu taşıma veya yürüme seçeneklerinden herhangi biriyle mezarlığa ulaşım sağlanabiliyor.

Geliştirilen uygulama ile “Kabir Arama” bölümünde mevtalar ad, soyadı, baba adı ve ölüm tarihi kriterlerine göre sorgulanabiliyor. Sorgu sonucunda mezar taşı fotoğrafı görüntülenebiliyor ve “Kabire Git” butonu ile araç/toplu ulaşım/yürüme kategorilerinde rota oluşturulabiliyor. Ayrıca isteğe bağlı şekilde sesli navigasyon da yapılabiliyor. Uygulama İOS ve Android marketlerinden akıllı cep telefonlarına, tablet ve diğer mobil cihazlara kolaylıkla indirilebiliyor.