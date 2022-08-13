Yenidoğan Mahallesi'nde merdivenler yenileniyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına Yenidoğan Mahallesi'nde yeni merdiven yapımına başladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler son olarak Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak'ta yer alan ve zamanla deforme olan merdiven için yenileme çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mevcut merdiveni sökerek yerine yeni, güvenli ve modern bir merdiven yapacak. 16 metre uzunluğundaki merdivende toplamda 5.44 metreküp beton kullanılacak. Ekipler çalışmayı kısa sürede tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacak.