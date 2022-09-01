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Yenidoğan'daki merdivenlere 6 metreküp beton kullanıldı

İzmit Belediyesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi’nde başladıkları yeni merdivenin yapımını 6 metreküp beton kullanarak tamamladı.

İzmit Belediyesi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'nde başladıkları yeni merdivenin yapımını 6 metreküp beton kullanarak tamamladı.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak'ta yer alan ve zamanla deforme olan merdiven için yenileme çalışmasını tamamladı. Ekipler, 16 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindeki merdivende toplamda yaklaşık 6 metreküp beton kullandı.

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