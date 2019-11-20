Yenikent semt pazarında kuralar çekildi

Gebze Belediyesi tarafından Yenikent Mahallesi'nde kurulacak semt pazarı için yer belirleme kurası gerçekleştirildi.

Yenikent Mahallesi'nde kurulacak semt pazarı için yer belirleme kurası çekildi. İlk kurayı, Pazarcı esnaflarıyla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çekti. Gebze Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleşen kura çekimine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Yenikent Mahalle Muhtarı Esengül Aktaş, Gebze Pazarcılar Odası Başkanı Ziyaettin Erat ve pazarcı esnafı katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kura çekimi öncesi yaptığı selamlama konuşmasında, “Rızkın onda dokuzu ticarettedir. İlçemiz, kentimiz ve ülkemiz ticareti için çaba gösteren sizleri öncelikle kutluyor ve teşekkür ediyorum. İllaki sorunlar olur, olacaktır da. Ama biz bir aileyiz ve aile içinde sorunlar, karşılıklı diyalogla çözüme kavuşur. Biz bu göreve gelmeden önce Gebzeli hemşerilerimize bu kenti birlikte yöneteceğimizi beyan ettik. Amaç vatandaşa hizmetse bizler de vatandaşın isteği doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Vatandaşlarımızdan ve pazarcı esnafından gelen talepler değerlendirildi ve bu doğrultuda hareket ettik” dedi.

Başkan Büyükgöz konuşmasının ardından ilk kurayı çekerek pazar esnafını tebrik etti.