Yenilenen yollarıyla, Kozluk değişiyor

Kent merkezindeki üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi'nin deforme olan yollarını 550 ton asfaltla yeniledi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kozluk Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi'nin alt yapı çalışmaları sonrası ve kullanıma bağlı olarak deforme olan yollarında asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, ana caddedeki asfalt çalışmalarının yanı sıra, Şerifiye Sokak ve Dutluk Geçidi Sokak'ın da deforme olan yollarını asfaltla yeniledi.

Öte yandan, İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi 4 sokakta çevreye kimler tarafından atıldığı tespit edilemeyen inşaat, moloz ve ev eşyası gibi atık malzemeleri iş makineleriyle kaldırdı. Haşerelerin üreme ortamlarının oluşmasına da sebep olan atıklar, ekiplerin yaptığı yoğun çalışmlarla çevre kirliliğinin önüne geçildi.